Di Livio: "Non credo alla rimonta Juve, il Napoli ha fatto un'impresa a Roma"

In studio a Rai Due nella trasmissione 'Calcio Totale', è intervenuto l'ex calciatore della Juventus Angelo Di Livio: "Allo Scudetto non ci credo: le milanesi stanno stentando ma la Juve è troppo lontana. Non dovrebbe sbagliare più in questa corsa. E poi non va scordato che c'è anche il Napoli che ha fatto un'impresa a Roma. L'Inter ha una gara in meno, deve recuperare la sfida di Bologna: insomma, a conti fatti per la Juventus la vedo difficile".