Di Lorenzo: "10 mesi dopo dico che avevamo bisogno di Conte per tornare al top"

Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del Napoli campione d'Italia, ha parlato ai microfoni di Rai 2 nel corso della trasmissione 'TG Sport', in diretta durante la parata Scudetto della squadra azzurra a bordo del pullman scoperto, per festeggiare la conquista dello Scudetto: "Queste sono cose che rimangono addosso. Si gioca per vincere trofei ma soprattutto per regalare emozioni alla gente.

Come l'ha convinta Conte a rimanere l'estate scorsa?

"Ho sentito il mister al telefono, mi ha dato subito fiducia dicendomi che aveva bisogno di me per riportare il Napoli ad alti livelli. Dopo 10 mesi posso dire che io, la squadra e Napoli avevamo bisogno di lui. Ha fatto un grandissimo lavoro, su tutti quanti. Ci ha riportati a un livello altissimo in poco tempo, è il numero uno".

Gli direte di rimanere?

"Queste sono dinamiche tra il mister e il presidente... Vedendo cosa abbiamo creato insieme, ci divertiamo e ne godiamo. Non entro in questi discorsi. Il campionato è stato difficile ma ci siamo meritati la vittoria".

Il momento decisivo per lo Scudetto?

"Ce ne sono stati tanti. La partita con l'Inter in casa, però, ci ha fatto capire che potevamo lottare per qualcosa di importante".

Ci racconta qualche segreto da capitano?

"Oggi vedo tutti belli scatenati! Alla base delle vittorie c'è un gruppo di persone che stanno bene insieme. E ha sposato al 100% le idee del mister e tutto quello che c'era da fare durante l'anno. Abbiamo lavorato duramente, questi sono i frutti dei sacrifici".

Fa il pieno anche per la Nazionale.

"Sicuramente. Finiremo di festeggiare, poi penseremo subito alle nazionali".