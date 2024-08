Di Lorenzo a Dazn: "Tutto passato, ho solo voglia di Napoli e di rivalsa"

vedi letture

Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, ha parlato così ai microfoni di Dazn prima del match contro il Verona: “Mercato? È stata una parentesi passata, adesso ho voglia di giocare per il Napoli, per i suoi tifosi, per la città. Siamo pronti per una stagione lunga e difficile, ma siamo preparati a questo.

Tutti dobbiamo sentirci responsabili, sono il capitano e insieme ad altri giocatori più rappresentativi dovremo subito metterci a disposizione dei nuovi e far capire cosa significa indossare questa maglia. Dopo un'annata difficile, c'è immensa voglia di rivalsa. Con Conte stiamo lavorando da poco insieme, ma sto apprezzando le sue qualità umane e calcistiche: sono felice di lavorare con lui, seguendolo cresceremo individualmente e come squadra”.