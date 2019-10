Di Lorenzo, lo scopritore a TN: "Al Valdottavo giocava difensore e centrocampista, poi una carriera incredibile..."

Nella sua carriera Giovanni Di Lorenzo ha giocato un po' in tutti i ruoli: difensore, centrocampista, nella Lucchese anche da attaccante. La duttilità non l'ha persa, tant'è che anche Ancelotti l'ha schierato in più di una posizione. Ai tempi del Valdottavo, erano due le mansioni che svolgeva, come ricorda il direttore sportivo Fulvio Bertagna nell'intervista rilasciata a Tuttonapoli.net: "Noi tendiamo a non specializzare fin da subito i ragazzi, li facciamo giocare un po' di qua e un po' di là. Però devo dire che il meglio lo dava da difensore centrale e da centrocampista centrale, anche perché sfruttava molto le sue doti fisiche. A dire il vero, ricordo più la persona che il calciatore. E' sempre stato un ragazzo squisito, proprio come ora. Ha sempre avuto una forte cultura del lavoro. Sono contento per lui perché ha fatto una carriera calcistica incredibile. Da Lucca andò a Reggio Calabria, poi ha fatto tappa anche a Teramo, Matera, Cuneo. Una vita pazzesca per un ragazzino".