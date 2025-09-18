Di Lorenzo su Haaland: "Devastante, serve difesa d'alto livello per contenerlo"

vedi letture

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della delicata sfida di Champions League contro il Manchester City: "La Champions ci era mancata, siamo felici di tornare a giocarla. Il City è fortissimo, ma questa gara ci servirà anche per misurare il nostro livello”.

Sui duelli personali non poteva mancare un riferimento a Haaland: “Sappiamo quanto sia devastante, in difesa servirà una prestazione di altissimo livello per contenerlo. Ma dovremo essere bravi anche in attacco, cercando di sfruttare i pochi punti deboli che hanno”.