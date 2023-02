Di Lorenzo su Spezia-Napoli: "Ricordiamo tutti l'andata, metteremo in campo tutte le nostre qualità"

"Lo Spezia è una formazione che sta facendo bene in questo campionato".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della sua intervista ai canali ufficiali delle Lega Serie A, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo si è soffermato sul prossimo impegno in campionato: "Lo Spezia è una formazione che sta facendo bene in questo campionato, ricordiamo tutti all’andata che è stata una partita veramente difficile, siamo riusciti a segnare solo alla fine. Quindi la prepareremo in modo giusto e cercheremo di mettere in campo sempre le nostre qualità per cercare di portare a casa il risultato e la vittoria".