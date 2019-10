Di Marzio: "Ancelotti deve dare certezza alla squadra. Al Napoli manca un regista"

A Marte Sport Live è intervenuto l'ex allenatore Gianni Di Marzio che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Milik è un giocatore da venti gol a stagione e Ancelotti lo deve schierare.



Turnover? Ancelotti anche l'anno scorso cambiava come quest'anno. Evidentemente non è convinto di certi meccanismi, il Napoli è un cantiere aperto. Il mister avrebbe voluto ben altri giocatori. Per come intende il tecnico emiliano il calcio, bisogna che ogni giocatore abbia il suo doppione. Ancelotti deve dare certezza ad una squadra.



Gara col Torino? Ancelotti col Torino ha fatto bene a giocare con i tre piccoletti ma nel 4-3-3 azzurro mancava un regista, uno che comandi il gioco. Bisogna dare delle certezze ai calciatori e andare avanti con una formazione stabile.



Ancelotti? Ancelotti è un grande allenatore che è convinto di questa squadra ma cambiando spesso ancora non ha trovato la giusta quadra. La società azzurra avrebbe dovuto prendere un'alternativa a Callejon e non Lozano.



Ghoulam? Mi preoccupa tanto Ghoulam che non spinge più come prima, evidentemente ha bisogno di tempo perchè non è in condizione.



Zielinski? Sono preoccupato per il polacco. E' in una fase negativa. Ora è facile sparare sugli azzurri ma sono convinto di questo Napoli. Ancelotti troverà finalmente il bandolo della matassa e metterà in campo sempre la stessa squadra."