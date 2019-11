Di Marzio: "Col Liverpool gol di Mertens da bomber, ma l'esultanza conferma che qualcosa non va"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Gianni Di Marzio, interrogato sul momento in casa Napoli dopo il pareggio di Liverpool: “Il Liverpool pensava di trovarsi di fronte un Napoli morto e invece ieri ha messo in campo grande carattere, poi Ancelotti ieri ha giocato all’italiana ed ha fatto l’unica gara che poteva mettere in difficoltà i padroni di casa.

Mertens è un campione, fuoriclasse è Maradona. Ha imparato a fare il centravanti e quel gol di ieri è da bomber.

Non so se il Napoli possa arrivare quarto in classifica perché nonostante la gara perfetta di ieri, la situazione tra società, allenatore e squadra non so se si sia risolta e quella mancata esultanza di Mertens dopo il gol mi fa capire che qualcosa non va.

Koulibaly ha dimostrato di essere all’altezza della fascia che ieri ha indossato. Detto questo, il capitano del Napoli è Insigne ed è giusto così”.