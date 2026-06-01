Podcast Di Marzio e l'addio di Corvino al Lecce: "Si preparerà per una nuova avventura"

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"Il calciomercato che inizia oggi parte senza un grande protagonista, ovvero Pantaleo Corvino", ha sottolineato Di Marzio

Pantaleo Corvino lascia il Lecce, ma non il calcio. Nel corso del podcast Caffè Di Marzio, realizzato in collaborazione tra Tuttomercatoweb.com e Gianlucadimarzio.com, Gianluca Di Marzio ha voluto rendere omaggio a uno dei dirigenti più influenti della storia del calcio italiano.

"Il calciomercato che inizia oggi parte senza un grande protagonista, ovvero Pantaleo Corvino", ha sottolineato Di Marzio, evidenziando come il dirigente salentino abbia scritto pagine importanti del mercato negli ultimi decenni grazie a una straordinaria capacità di individuare talenti prima degli altri. Un metodo basato sull'osservazione diretta, sull'intuito e sulla conoscenza del calcio più che sui numeri e sugli algoritmi.

Il giornalista ha poi ripercorso l'ultima esperienza di Corvino al Lecce: "Ha deciso di lasciare dopo aver riportato il club in Serie A e aver costruito cinque salvezze consecutive, tutte conquistate con enormi sacrifici". Una scelta maturata soprattutto per la stanchezza accumulata negli ultimi anni, pur senza l'intenzione di abbandonare definitivamente il proprio ruolo. "Corvino non smetterà di fare il direttore sportivo. Si fermerà per recuperare energie e poi sarà pronto per una nuova avventura", ha aggiunto Di Marzio.

Nel suo intervento è stato ricordato anche il fiuto che ha sempre contraddistinto il dirigente pugliese. "Fare la lista dei colpi di Corvino è difficilissimo", ha spiegato il giornalista, citando alcuni esempi emblematici. Tra questi Dusan Vlahovic, scoperto giovanissimo al Partizan Belgrado e portato alla Fiorentina quando era ancora agli inizi della sua carriera.