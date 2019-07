Di Marzio: "Marotta non darà mai Icardi alla Juve, può arrivare con James e Lozano ma andrà via Insigne"

“Icardi mi piace, il Napoli oltre a James Rodriguez e Lozano, che credo arriveranno, ha bisogno di prendere una prima punta, ha bisogno di prendere Icardi. In tutto questo però, devo dire che credo Insigne venga ceduto. Non è difficile prendere Icardi, se vuole, il Napoli lo può prendere tranquillamente". Lo ha detto l'ex allenatore del Napoli Gianni Di Marzio intervenendo a radio Marte ."La Juve è un tentativo di minaccia perché farà di tutto per ostacolare la trattativa del Napoli, così si fa sul mercato. Marotta però, credo non lo darà mai alla Juve", ha detto ancora nel corso del corso di Marte Sport Live.