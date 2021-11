Di Marzio: "Napoli col fluido di Maradona e con la sicurezza da capolista"

Intervistato da Tmw Radio, l’ex allenatore del Napoli Gianni Di Marzio ha analizzato l’ultimo turno di campionato: “Per la volata finale non sottovaluterei l’Atalanta. Quello di stasera è stato un Napoli con il fluido di Maradona, un Napoli con la sicurezza da capolista. Non mi è piaciuta la scelta di Patric. Spalletti ha fatto giocare tutti, ha dato importanza a giocatori che dovevano andare via e ha gestito bene il gruppo. L’Inter la do favorita fino alla fine, il Milan mi ha sorpreso e non mi aspettavo questa sconfitta contro il Sassuolo”.