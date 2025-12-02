Podcast Di Michele: "Il Napoli ha qualcosa in più, ma la garanzia vera è la Roma"

vedi letture

L'ex attaccante David Di Michele è stato ospite di Tmw Radio, durante 'Maracanà'.

Lei toglierebbe il VAR?

"Dovrebbe essere utilizzato per falli che l'arbitro non vede, intervenire sul fuorigioco".

Roma, è mal di big match:

"Gasperini sta portando una mentalità diversa, che abbiamo visto all'Atalanta. Oggi la Roma non è al livello mentale e di organico come le altre, ma quello che sta portando Gasp è una mentalità vincente e di affrontare certe partite con una certa testa. Gasperini sta facendo un grandissimo lavoro per questo, gli manca un attaccante che gli possa risolvere certe partite".

Milan, Napoli, Inter e Roma: quale squadra convince di più?

"Oggi sicuramente la garanzia vera è la Roma, per quello che ha dimostrato. L'Inter così così, forse il Napoli ha qualcosa in più ma vedo la Roma più unita e con una mentalità che l'ha portata a fare più delle altre".

Come vede l'Inter?

"La vedo più da campionato, perché la mentalità di Inzaghi di lottare su tutti i fronti è rimasta".

Si salva la Fiorentina?

"Sì, perché ha una squadra attrezzata e Firenze è una piazza importante. Ha squadra, giocatori, si è visto nelle ultime uscite qualcosa ma servono ora delle vittorie".

Juve, Yildiz alla Totti come lo vede?

"Non la vedo fattibile, perché non ha quelle qualità che aveva Totti, di giocate di prima e che vedeva l'azione qualche secondo prima degli altri. Come seconda punta potrebbe essere più facilitato. E secondo me, conoscendo Spalletti, ci sta pensando".