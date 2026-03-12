Futuro Conte, Moggi svela: "So dove allenerà l'anno prossimo"

"La Juve come squadra non è fatta bene. Ma ha preso un allenatore che da questa squadra sta ricavando dei risultati che prima non erano ipotizzabili. Con gli allenatori precedenti questo tipo di risultati non c'era stato". Così a TuttoMercatoWeb.com l'ex dg della Juventus, Luciano Moggi.

La Juve andrà in Champions?

"Pareggiare contro la Roma e rischiare di rimontare il Galatasaray da una parte è coraggio, dall'altra è poca tattica futuribile. Adesso è ad un punto da Como e Roma, ma occhio alla formazione lombarda perché è molto solida a centrocampo e non ha bisogno della difesa per difendersi. E poi Nico Paz e Baturina la mettono spesso dentro. Ma considero la Roma più avversaria del Como che come la Juve non è una squadra completa".

Dove vede Conte l'anno prossimo?

"Rimarrà a Napoli".

Ne è sicuro?

"Si. Quest'anno ha avuto troppi infortunati. Da De Bruyne ad Anguissa fino a Lukaku. Quando ti mancano elementi così importanti devi fare di necessità virtù".