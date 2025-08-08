Podcast Di Napoli: "Ho dubbi su Chivu. Se l'Inter parte male è un problema..."

A intervenire in diretta a TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri, è stato l'ex attaccante Arturo Di Napoli.

Gattuso inizia il suo tour tra le squadre italiane:

"Mi piace molto, credo si stia creando quel senso di appartenenza alla Nazionale che serve. Ha fatto anche le sue esperienze, la Nazionale vuol dire pensare non tanto al proprio credo tattico ma serve avere coraggio. E' un'avventura pesante, sappiamo cosa eredita ma ha avuto coraggio. Ha un compito non facile ma credo farà bene. Con il suo carattere e le sue idee credo sia l'uomo giusto. Mi piace sia lui che Baldini nell'U21. Si sta creando un ambiente giusto, deve essere motivo d'orgoglio andare in Nazionale, indossare quella maglia. La Nazionale se la devono meritare, in tutti i sensi".

Come valuta l'Inter e la Juventus per la prossima stagione?

"Sono due club che hanno una storia e devono sempre puntare al massimo. Detto questo, per l'Inter aver cambiato un tecnico che negli anni ha creato qualcosa, anche senso di appartenenza, non è semplice. Ora hai preso un allenatore che ha un curriculum diverso, e i dubbi vengono. Ma considero l'Inter forte e mi fido della dirigenza in merito alla scelta di Chivu, che conoscono bene perché è partito dal settore giovanile nerazzurro, e hanno intravisto un allenatore con idee e princìpi. Sulla Juventus dico che Tudor non mi convince, è stata una forzatura. Si è programmato con lui ma non con convinzione. Se l'Inter continua a fare risultati, si crea entusiasmo. Se parte male invece è un problema ed escono fuori cose che stai cercando di mettere sotto al tappeto".