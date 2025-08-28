Di Napoli: "Hojlund lo vedrei bene anche in coppia con Lucca"

Oggi nel corso della puntata di 'Radiogoal' è intervenuto l’ex calciatore del Napoli Arturo di Napoli a proposito degli azzurri: “Sono curioso di vedere all’opera Gasperini alla Roma, Allegri al Milan non credo possa inserirsi nella corsa scudetto. Invece mi incuriosisce la Juventus di Tudor perché credo che insieme al Napoli e l’Inter possa giocarsi lo scudetto. Chivu è molto conosciuto nell’ambiente nerazzurro perché ha fatto con loro già le giovanile, e la dirigenza con lui è andata sul sicuro anche se ha poca esperienza.

Lui ha grandi idee tattiche e da quello che sento i calciatori hanno tanta stima in lui, con l’appoggio della dirigenza può andare molto lontano, anche se quella interista è una piazza esigente che ti mette tanta pressione. Hojlund? Conte è stato molto chiaro sul fatto che non ci sono titolari e poi quest’anno il Napoli farà tante partite. Insieme a Lucca in alcune fasi di gioco li vedrei addirittura bene insieme”.