Di Napoli: "Non è facile giocare alle 12,30. Sarà una sfida cruciale"

Arturo Di Napoli, ex attaccante del Napoli e oggi allenatore, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Il Napoli è un gruppo sano e segue il suo allenatore ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Raspadori quando viene chiamato in causa si fa trovare pronto. Per rendere imprevedibile il Napoli Conte varia sempre il sistema di gioco, anche durate la gara.

Raspadori lega molto con Lukaku, ci sono diversità di caratteristiche che si completano. Gli spazi che crea Lukaku, in questo momenti è a’ chiave ‘e ll’acqua. Domenica sfida cruciale a Venezia, sarà difficile giocare alle 12.30, giocare al Penzo è difficile. Il Venezia non ha nulla da perdere visti i valori in campo”.