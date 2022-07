Di Napoli: “Osimhen ha grandissime capacità e deve far riflettere se ha tante richieste”

L'ex calciatore e tecnico Arturo Di Napoli ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb dei bomber della prossima Serie A

L'ex calciatore e tecnico Arturo Di Napoli ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb dei bomber della prossima Serie A: "Reputo Lukaku un grandissimo calciatore, fa reparto da solo ma lo si deve mettere nelle condizione di rendere al massimo. Lukaku, anche per come è ritornato, ha una responsabilità grossa nei confronti di tutto il mondo Inter. Se messo nelle condizioni, è uno dei più forti in circolazione. E' vero, lo ha motivato tanto Conte, ma io sceglierei lui. Vlahovic? La Juve lo scorso anno aveva una confusione a livello gestionale e tattico. Troveremo un'altra Juve e quindi anche un altro Vlahovic. L'esperienza dello scorso anno è servita sia alla squadra che alla dirigenza. E non è poco. La Juve ha delle regole ben precise, alla lunga questo farà la differenza. Osimhen ha grandissime capacità e se ha tante richieste questo deve far riflettere. Ronaldo? Io credo che verrà a Roma, Mourinho sarà determinante".