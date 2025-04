Podcast Di Napoli: "Scudetto? Dico Inter ma andrà a soffrire a Bologna, l'unica da evitare"

L'ex attaccante di Napoli e Inter e tecnico Arturo Di Napoli ha parlato dei temi del giorno a Tmw Radio, durante 'Maracanà'.

Cosa l'ha impressionata del Bologna ieri?

"Hanno cambiato qualche elemento rispetto allo scorso anno ma vanno comunque forte. Il Bologna ieri nel secondo tempo ha spinto tanto, ha giocato contro il Napoli senza accontentarsi del pareggio. Ha sentito che poteva affondare il colpo e ci ha provato. Il Bologna merita quel posto in classifica".

E l'Inter andrà a Bologna tra due settimane dopo il ritorno Champions contro il Bayern:

"L'Inter, a prescindere dalla sfida col Bayern, andrà a soffrire a Bologna tra due settimane. E' l'unica che vorrei evitare ora, per la condizione e l'entusiasmo che c'è attorno al Bologna".

Lotta Champions, chi è avvantaggiato?

"Faccio fatica a ricordare un momento simile in altri campionati. Di solito in questo periodo l'Atalanta andava a mille e ora non è così. Ma tutte hanno passato il momento buio. Per me si riprenderà l'Atalanta e c'è anche la Juventus".

Lotta Scudetto, chi sta meglio?

"Dico Inter, perché rimane la più forte. Al di là che è in corsa su tre fronti, rimane avvantaggiata".

Stasera Bayern-Inter, come la vede?

"Le assenze? Si azzera tutto ora, ma sono fiducioso. Credo molto all'Inter e si va a Monaco per vincere".