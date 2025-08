Di Napoli su Lucca e Lukaku: "Ho una convinzione sul loro utilizzo"

"Lucca e Lukaku possono anche coesistere in alcune partite. Conte ha voluto ringiovanire il reparto degli attaccanti". Così parla, ai microfoni di Radio Marte, l'ex attaccante azzurro Arturo Di Napoli: "Credo che il Napoli abbia fatto i giusti ritocchi in una squadra collaudata. Le squadre di Conte subiscono sempre poco. Lucca potrebbe essere un'alternativa importante di Lukaku e credo che possano giocare pure insieme in alcune partite.

Andrebbero ovviamente serviti di testa, quindi servono degli esterni capaci di andare sul fondo. Lucca mi sembra un attaccante di area di rigore. Per certi versi lui e Lukaku sono simili, ma possono anche completarsi. E' importante avere due attaccanti così. Conte ha voluto ringiovanire il reparto con l'acquisto di Lucca".