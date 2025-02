Diao del Como? Siani: “Conte disse non facciamoci ridere dietro con i giovani!”

Il giornalista Fernando Siani parla a Cronache di Spogliatoio del ko del Napoli a Como tornando a elogiare il giovanissimo Diao ma ricordando anche che per Conte a gennaio i giovani non erano una pista praticabile per rinforzare la squadra.

“Diao del Como? Conte disse testualmente “non facciamo riderci dietro, cosa dobbiamo fare con un giovane? Se gli proponevano un giovanissimo che nel Betis gioca e non gioca cosa avrebbe detto. Mercato? Poi certo, crea un alibi in Conte di non poter competere con l’Inter, cedendo Kvara e prendendo la quinta punta del Milan. Forse pure nello spogliatoio”.