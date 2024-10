Dibattito a Dazn - Motta: "Napoli favorito, ha vinto meno di 2 anni fa", Ferrara: "È arrivato 10° l'anno scorso!"

Nel post-partita di Inter-Juventus il tecnico bianconero Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di Dazn. Gli è stato chiesto della corsa al titolo dalla quale però l'allenatore si è chiamato fuori, suscitando così la risposta di Ciro Ferrara. Di seguito le loro dichiarazioni.

Thiago Motta: "Juve da scudetto? No, l'Inter la favorita per lo scudetto insieme al Napoli. L'Inter ha vinto l'ultimo e il Napoli l'ha vinto meno di due anni fa e ha mantenuto una grande base di quella squadra lì, che continuano a essere insieme. E' un fatto, è un fatto che sono due squadre che stanno avanti".

A questo punto Ciro Ferrara replica: "Il mister è bravo. Perché è verissimo Thiago che il Napoli due anni fa ha vinto lo scudetto, ma è altrettanto vero che c'è anche un fatto, un dato statistico: il Napoli l'anno scorso è arrivato decimo in classifica. Quindi ripartiva da una base che non era proprio una base con delle certezze".

Conclude così Thiago Motta: "Meno di due anni fa ha vinto. Io non sono bravo, sono onesto, dico le cose come stanno. Secondo me Ciro sei stato molto bravo tu a parlare del Napoli, a voler non so come ma l'hai fatto bene".