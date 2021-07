Dimaro, l'assessore allo sport: “Ritiro 2022? C'è un contratto col Napoli, ma vogliamo le tre settimane"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Nadia Ramponi, assessore allo Sport del Comune di Dimaro: "Sentivamo la mancanza del Napoli e soprattutto del grande calore e del grande colore che porta il popolo azzurro. L'inizio del ritiro è stato preoccupante, viste le nuove tante regole, ma per fortuna è andato tutto bene. Il Green Pass? Anche col Bassa Aunania è stato un buon banco di prova. Contro la Pro Vercelli abbiamo preso delle decisioni coraggiose, ma siamo contenti che tutto sia andato per il meglio. Il DPCM ci obbligava al 25% di capienza senza Green Pass, oppure al 50% di capienza col Green Pass. I tifosi hanno dimostrato grande pazienza, comprensione e ordine all'iniziativa. E prendendo anche una tribuna in più rispetto allo scorso anno, siamo riusciti ad accontentare tanti supporters.

Ritiro 2022? Col Napoli c'è un contratto in essere, speriamo che i giorni aumentino e si possa tornare vicino alle 'solite' tre settimane. Ci aspettiamo di organizzare tutto nel 2022, senza pandemia. O quantomeno, con molta esperienza in più per fronteggiare certe restrizioni".