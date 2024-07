Dionigi: "Conte ha vinto scudetti con giocatori normali, per questo valuterà tutti"

Davide Dionigi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sappiamo che Conte è un allenatore che lavora molto sull’aspetto mentale e poi dal punto di vista tattico darà la sua identità. Per il Napoli inizia un bel percorso da tutti i punti di vista. Lindstrom? Lo valuterà Conte che ha vinto scudetti in passato con giocatori normali e non sempre coi top players. Se è riuscito a far vincere gente che non avrebbero mai vinto vuol dire che fa esprimere al meglio chiunque.

Il Napoli farà un ottimo percorso e riuscirà a tirar fuori le qualità dei calciatori. Buongiorno? Viene da una scuola importante per chi cerca quel tipo di giocatore, ha ampi margini di miglioramento e può crescere ancora. Le basi sono più che ottime. Il centravanti? Se dovesse restare Osimhen sarebbe importante, Conte toccherebbe le corde giuste. Poi se arrivasse Lukaku il binomio con Conte sarebbe perfetto”.