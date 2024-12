Dionigi: "In Italia si vuole tutto e subito, ma era ovvio che Conte partisse dalla difesa!"

Durante la trasmissione Bordocampo – I Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuto Davide Dionigi, allenatore ed ex giocatore del Napoli: “L’Inter ha dimostrato una grande prova di forza, ma non è l’unica squadra quotata per lo scudetto. C’è anche l’Atalanta, lo stesso Napoli e la Lazio. Penso che l’Inter sia la squadra con l’organico più forte quest’anno, ma non credo che la sua vittoria del campionato sia scontata.”

Sulla difesa: “Conte fa lavorare molto i ragazzi, ma avrei qualche dubbio sotto il profilo tecnico per quanto riguarda le seconde linee difensive. Penso che il mister abbia trasmesso la stessa mentalità a tutti, e chi giocherà tra Juan Jesus e Rafa Marin dovrebbe fare una buona partita.”

Sul gioco: “All’inizio Conte voleva dare solidità difensiva alla squadra, visto il numero elevato di gol subiti nella stagione passata. Poi, purtroppo, in Italia si vuole tutto e subito. Credo che, da grande allenatore quale è, abbia prima sistemato la fase difensiva per poi costruire il gioco attorno.”

Sui gol: “Tutte le squadre di Conte hanno degli schemi. La Juve di Conte con il 3-5-2 era codificata al 90%. Nel Napoli ci sono alcune cose codificate, ma c’è ancora del lavoro da fare.”

Sulla Juve: “Credo che alla Juve manchi solo del tempo, il tempo della ragione. È una squadra giovane e bisogna darle tempo. Tra un anno, un anno e mezzo, si parlerà di questa Juve cresciuta. Ci sono inevitabilmente delle battute d’arresto nel percorso con il nuovo gioco e il nuovo allenatore.”