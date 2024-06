Dionigi su Conte: “Ricordate che vinse lo scudetto alla Juve con Padoin e Peluso”

Davide Dionigi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Davide Dionigi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ho sempre detto che la persona giusta per il Napoli sarebbe stato Conte. Sono felicissimo di questa notizia, il Napoli ha preso il migliore che potesse prendere. Il suo compito sarà quello di ricostruire lo spogliatoio, darà delle regole ben precise e darà un’idea di gioco. Lui è uno di quelli che ci mette poco ad incidere sulle squadre che allena.

Se ricordiamo la Juve con cui vinse lo scudetto ricordo di Peluso, Padoin, Estigarribia. Faceva rendere al di sopra delle loro possibilità certi giocatori che non erano dei fenomeni. Conte è uno di quelli che gestisce tutto a 360° ed il Napoli, ne sono convinto, punterà allo scudetto sin da subito. Ha gli argomenti per convincere a restare gente come Di Lorenzo. Ha il carisma per ricostruire un gruppo mentalmente forte, quest’anno ho visto un Napoli senza mentalità al di là dei problemi tecnico-tattici”.