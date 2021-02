Direttore Gazzetta: "Napoli superiore al Milan, ma sta giocando al di sotto delle sue potenzialità"

Stefano Barigelli, condirettore de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli non è inferiore al Milan, gli è superiore sulla carta. Pertanto i risultati che sta raccogliendo la squadra sono molto al di sotto delle sue potenzialità. Quella di Osimhen è stata un'assenza capitale, ma è indubbio che nel Napoli non si sia creato il giusto clima tra calciatori, allenatori e presidente che permetterebbe di far fronte anche a periodi d'emergenza".