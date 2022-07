Diverbio Osimhen-Spalletti? Mario Rui: "Sintomo di voglia e attaccamento alla causa"

"A fine allenamento è finito tutto e la sera siamo stati tutti insieme a cena".

Diverbio Osimhen-Spalletti? Questa una delle domande poste a Mario Rui nel corso dell’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli: "Quando vedo che un compagno di squadra spinge in allenamento, sono molto contento. A me piace questo tipo di l'allenamento perché significa che c'è voglia, dedizione, attaccamento alla causa. Poi ovviamente ci vuole serenità, ma posso assicurare che non è successo niente. A fine allenamento è finito tutto e la sera siamo stati tutti insieme a cena".