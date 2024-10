Donadoni: "Napoli da scudetto, ma l'Inter è indiscutibilmente la favorita"

Roberto Donadoni, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. Commento sull'avvio di stagione e sulle ambizioni del Napoli: "Per lo scudetto mi auguro non sia una corsa a due. Dopo una partenza difficile, il Napoli sta dimostrando di essere una pretendente per lo scudetto. E' chiaro che non giocare le coppe possa dare qualcosa in più dal punto di vista fisico, ma le coppe sono anche stimolanti affinché tensione, attenzione e motivazione stiano sempre al top. L'Inter è ancora indiscutibilmente la favorita".