Donati: "Col Milan partita equilibrata decisa da un episodio”

Massimo Donati, ex giocatore e commentatore tecnico per Dazn, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "E’ una bella lotta per lo scudetto, c’è molto equilibrio e nessuna squadra è riuscita a scappare via.

Napoli-Milan? Il Milan rimane una squadra molto solida che ha fatto bene con le grandi, ma il Napoli anche se ha perso merita di stare dove è. La partita è stata abbastanza equilibrata ed è stata decisa da un episodio, nel calcio di oggi i piccoli dettagli fanno la differenza. Bisogna vedere chi sarà più bravo a far cadere gli episodi dalla sua parte fino alla fine. Il Milan gioca sempre alla stessa maniera e tutti giocano l’uno per l’altro. E’ stato mantenuto molto bene Osimhen, sugli esterni e a centrocampo il Milan ha fatto molto bene, ma come ho detto la partita è stata equilibrata.

Verona-Napoli? Il Verona è una squadra che va a mille all’ora. Tudor è stato molto intelligente a riprendere quello che aveva lasciato Juric, siccome la macchina andava già molto bene. Poi ha aggiunto più soluzioni dal punto di vista offensivo e i giocatori ne stanno traendo beneficio”.