Dott. Canonico: “Da domenica tutti con terza dose. Lozano? Aspettiamo notizie entro stasera”

Nel corso dell'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, il responsabile dello staff medico del Napoli, Raffaele Canonico, ha parlato anche dei casi di positività all'interno del gruppo squadra e non solo: "Lozano ieri ha fatto un tampone di controllo in Messico, speriamo si sia negativizzato ma dobbiamo attendere. Non possiamo gestire i tempi di refutazione, contiamo di avere notizie entro stasera.

Negli altri casi di positività è inutile fare tamponi ogni giorno. Da domenica abbiamo fatto a tutti la dose booster a quelli che potevano farla e non quelli guariti che ancora non possono accederne. Ho letto tante inesattezze in merito.

Il mio parco pazienti è fatto da giovani sani e supercontrollati. Il virus circola, il vaccino ci tutela dagli effetti gravi della malattia, è una variante che cambia caratteristiche. L'attenzione deve sempre essere alta, dobbiamo sensibilizzare al vaccino anche le fasce giovanili”.