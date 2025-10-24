Dott. Castellacci sull'infortunio di Meret: "Se la frattura è scomposta servirà l'intervento"

Dott. Castellacci sull'infortunio di Meret: "Se la frattura è scomposta servirà l'intervento"TuttoNapoli.net
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 18:50Le Interviste
di Pierpaolo Matrone

Enrico Castellacci, ex medico sociale della Nazionale italiana di calcio, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: "Frattura al metatarso per Meret? Dipende dal tipo di frattura, se è una frattura semplice si va verso una terapia conservativa, magari con un tutore, in altro caso si deve procedere con l’operazione.

Parliamo in ogni caso di un infortunio fastidioso per un calciatore. La frattura semplice guarisce nel giro di 30 giorni, se è un altro tipo di frattura non posso pronunciarmi, ma i tempi sono sicuramente più lunghi”.