Ds Parma su Juve-Napoli: "Le scorciatoie non mi sono mai piaciute. Noi andammo a Udine"

La decisione del Collegio di Garanzia del Coni di far giocare Juventus-Napoli continua a far discutere. Il direttore sportivo del Parma Marcello Carli ha parlato della vicenda legandola alla partita giocata contro l'Udinesi dai ducali in condizioni simili a quelle che portarono l'Asl a sospendere la trasferta degli azzurri a Torino: "Col senno di poi, andrei comunque ad Udine (all'epoca il Parma aveva 7 giocatori positivi al Covid, ndr)? Tutta la vita. A me le scorciatoie non sono mai piaciute. Ho preso anche delle belle botte, mi prendo le mie responsabilità ed è giusto che qualche volta paghi ma le scorciatoie io non le prenderò mai. In quel momento eravamo convinti per il Parma, ma soprattutto per il calcio, che dovevamo dare un segnale forte, che dovevamo giocare contro tutti e davanti a tutti per portare in fondo il campionato. Il motivo per cui il Napoli non è partito non lo so e non mi interessa saperlo, avranno avuto i loro motivi. Noi se la dovessimo giocare altre dieci volte, anche a costo di rimetterci, farei sempre andare la squadra. Non rinnego le mie idee per un punto in classifica”.