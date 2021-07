Ds Pro Vercelli: "Scommettiamo tanto sul figlio di un ex Napoli, può fare come Messias"

Alex Casella, direttore sportivo della Pro Vercelli, è intervenuto alla vigilia dell'amichevole con il Napoli ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "La storia della Pro Vercelli è motivo di vanto per noi e per tutto il calcio italiano, oltre che per la città di Vercelli. Lo scorso anno è stata una stagione di livello importante, con tanti giovani tra cui Zerbin del Napoli, poi un po' condizionati dal covid siamo usciti nei play-off. Quest'anno cercheremo di riconfermarsi e di migliorarci, l'ambizione è arrivare in B. La Serie B è la categoria giusta per la Pro. Bisogna cercare di ottimizzare nel modo giusto, spingendo su giovani in prospettiva. Parliamo di giocatori del 2000 o del 2001 che possono ancora lavorare per arrivare in Serie A. E poi c'è bisogno di giocatori esperti che possono trasmettere loro delle caratteristiche importanti. Comi ed Emmanuello sono degli esempi.

Christian Silenzi? Figlio di Andrea, ex Napoli. Ha fatto molto bene nei dilettanti negli ultimi due anni. Spero che faccia il percorso di Messias che era con me al Gozzano. Silenzi è una scommessa, siamo convinti delle sue doti, ha fiuto del gol ed una corsa importantissima. Il bomber della squadra è Comi, abbiamo in rosa ancora Rolando. Tra i pali puntiamo su Tintori".