Ds Venezia: "Siamo cresciuti dall'andata. Col Napoli sarà stimolante ma è impresa ardua"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il ds del Venezia Mattia Collauto: “Tanti complimenti dopo la prestazione contro l’Inter? Preferiremo riceve meno complimenti e fare qualcosa di più, ma queste sono squadre che riescono sempre ottenere il massimo anche quando non fanno grandi prestazioni. In questo momento siamo in difficoltà perché non vinciamo da tante partite. Dobbiamo fare qualcosa di più per portare a casa qualcosa di più sostanzioso, è evidente che giochiamo contro squadre importanti e non sarà facile.

Cosa è cambiato dalla partita d’andata col Napoli? La squadra è cresciuta da quella partita. Siamo una squadra giovane per l’età dei giocatori e per la poca esperienza di questo campionato. Alle volte riusciamo anche a cambiare volto, perché questo campionato non ti permette di essere sempre te stesso e alle volte devi adeguarti a certe situazioni che si vengono a creare. La squadra è cambiata: è stato inserito qualche elemento e certi giocatori storici di questo biennio sono andati via. Molti calciatori arrivano da paesi diversi e la capacità di inserirli in un contesto diventa fondamentale. Domenica dobbiamo cercare di essere competitivi contro una squadra che gioca un bel calcio, con un allenatore che ha tante idee e talento. Da una parte è stimolante, ma è un’impresa ardua che cercheremo di portare a termine.

Okereke e Osimhen? Sono due giocatori che stanno facendo ottime cose. Per noi Okereke è un giocatore che si sta rivelando importante, credo che deve avere maggiore continuità per fare un salto di qualità decisivo. Osimhen è giocatore straordinario, che ha dimostrato in questo scorcio di stagione forza e qualità incredibili. Credo che sia un valore aggiunto per il Napoli.

Soddisfatto del mercato di gennaio? Abbiamo cercato di intervenire subito per mettere maggiore talento e spessore tecnico alla squadra. Soddisfatti non lo si è mai, perché è poi è il campo a dare le risposte. Sta a noi dimostrare sul campo di meritare questa categoria”.