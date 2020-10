Durante: “Milik ha il coltello dalla parte del manico. Koulibaly? Inappropriate le richieste..."

Sabatino Durante, agente Fifa è intervenuto nel corso de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su Radio Crc: “Il caso Milik è di semplice lettura. E’ il polacco ad avere il coltello dalla parte del manico. Non capisco perché questo braccio di ferro vada ancora avanti. Secondo me in certe circostanze il presidente del Napoli dovrebbe ammorbidirsi un po’. Sono invece contento della conferma di Koulibaly. Però, credo che le richieste del Napoli per cederlo erano inappropriate. Il senegalese è un grande calciatore, ma non credo valesse 70 milioni, soprattutto in un mercato come questo. Il Covid sta condizionando tutto”.