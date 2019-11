Dzeko a Roma Tv: "Tanti assenti, ma chi c'è darà tutto. Maschera? Vedo poco..."

A pochi minuti dal fischio iniziale, A Roma Tv, è intervenuto Edin Dzeko, attaccante della Roma. Queste le sue parole: "Arriva il Napoli, sfida da Champions? Presto per parlarne, ma sarà una bella partita e speriamo di vederla, come in una nostra vittoria

Roma consapevole della propria forza? Siamo sempre convinti, abbiamo tanti assenti ma chi c'è c'è, dobbiamo dare tutto

Oggi ancora con la maschera, come stai? Sto bene, sicuramente vedo poco ma almeno posso correre".