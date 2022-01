Dzeko: "Spalletti grande allenatore, con Totti si poteva risolvere in altro modo"

Intervistato dal Corriere della Sera, l'attaccante dell'Inter, Edin Dzeko, ha parlato ancora del rapporto tra Spalletti e Totti e di come i due si sono lasciati: "Si poteva risolvere in altro modo: uno è un grande allenatore, l’altro una leggenda, un peccato sia finita così. Mi dispiace non aver beccato Totti prima, mi potevo divertire molto di più e anche lui. Ma me lo sono goduto, sono orgoglioso della strada fatta insieme".