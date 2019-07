Dzemaili: "Bologna piazza meravigliosa, dopo Napoli quella in cui mi sono trovato meglio"

Il capitano del Bologna Blerim Dzemaili, intervistato da Sky Sport nel ritiro rossoblù, ha parlato dopo l'annuncio della malattia di mister Mihajlovic anche degli obiettivi del Bologna: "Innanzitutto dico che Bologna è una piazza davvero meravigliosa. Dopo il Napoli questa è sicuramente la squadra in cui mi sono trovato meglio. C'è una passione stupenda, basti pensare che lo stadio lo scorso anno è sempre stato quasi pieno nonostante le difficoltà. Questo è sinonimo della voglia della città di ottenere qualcosa di importante. Sono convinto che nella prossima stagione ce la faremo, abbiamo davvero un grande gruppo. Ora ognuno di noi deve dare qualcosa in più, per il mister e per noi stessi. Abbiamo tanti giocatori di grande carattere".