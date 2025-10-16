Euro 2032, Manfredi: “A brevissimo progettazione lavori al Maradona! Sul nuovo stadio…”

vedi letture

“Noi stiamo lavorando per trovare la soluzione migliore. A brevissimo cominceremo la progettazione degli interventi possibili sul Maradona e poi alla fine ci confronteremo con il Governo nazionale e con l'Uefa”. Queste le parole del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenendo a margine di un convegno sullo sport organizzato al circolo Ilva di Bagnoli.

Riguardo invece alla proposta, avanzata mesi fa dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, di costruire un nuovo stadio nell’area di Poggioreale, Manfredi ha chiarito che si tratta di un’opzione tutt’altro che semplice da realizzare: “Il percorso amministrativo è molto complesso perché ci sono i vincoli della presenza del mercato che sicuramente rappresentano un ostacolo molto difficile da superare, ma noi valuteremo tutte le possibili opzioni”.