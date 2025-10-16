Min. Abodi avvisa: “Euro2032 senza Napoli è possibile, il tempo corre!"

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, intervenendo a margine del convegno "Lo sport per tutti, dalla Costituzione al territorio", svoltosi al circolo Ilva di Bagnoli, ha risposto a una domanda sull’eventuale utilizzo dello stadio Maradona per gli Europei del 2032: “Il tempo corre. Per quanto sia inimmaginabile un Europeo senza Napoli, è possibile”.

Il ministro ha poi sottolineato l'importanza strategica dell’area di Bagnoli per i grandi eventi sportivi: “La Coppa America a Napoli è Bagnoli, senza Bagnoli è difficile immaginare la competizione. Il piano B normalmente c'è quando ci sono progetti ambiziosi perché i progetti ambiziosi devono avere una seconda possibilità ma noi siamo molto concentrati - con la struttura commissariale, con l'amministrazione e con il sindaco in prima persona, e con la collaborazione anche del ministero dell'Ambiente e il ministero della Cultura - che non pensiamo ad altro e ci concentriamo perché il tempo è poco e le difficoltà ci sono. E' una sfida ma abbiamo dimostrato anche in altri ambiti sportivi di sapere vincere sfide ambiziose. Non possiamo fallire”.