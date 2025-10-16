Gutierrez sulla città: "Napoli non è Madrid, qui senti la tradizione del calcio"

Miguel Gutierrez, esterno sinistro del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Il Roma, nel corso della quale si è soffermato anche sulle sue ambizioni e sulla città: "Voglio continuare a vincere e crescere insieme al Napoli, raggiungendo gli obiettivi del club".

Napoli è come Madrid? "Assolutamente no (sorride). Sono due città diverse. Qui c’è il mare e non solo. È molto intensa, vive il football all’estremo e a me piace".

Ha già visitato qualche posto? "Sì. Sono stato al centro storico e ho visto anche il murales di Maradona. Qui senti la tradizione del calcio. Altrove non è così".