Il Napoli più forte degli ultimi anni? Rrahmani: "Lo siamo stati tutti gli anni!"

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Cronache di Napoli. Di seguito un breve estratto: “Sì, mi sento leader. Perché, vuoi o non vuoi, sono da tanti anni a Napoli e ad avere questa ‘anzianità di servizio’ siamo pochi. Poi ovviamente ognuno ha la sua responsabilità di essere leader, ognuno lo è a modo suo: qualcuno lo è in maniera più ‘rumorosa’, qualche altro lo è invece in silenzio. Ma alla fine siamo accomunati tutti dall’idea di portare sempre più in alto il Napoli”.

Questo di oggi è il Napoli più forte in cui abbia giocato? “Onestamente non so dirlo e non è una risposta politica perché negli anni abbiamo avuto giocatori veramente molto forti. Credo che non riuscirei a rispondere anche se dovessi pensarci per giorni e giorni”.