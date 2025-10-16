Gutierrez: "Accoglienza straordinaria, non mi aspettavo che lo spogliatoio fosse una famiglia"

Come è stata l’accoglienza nello spogliatoio? E' una delle domande poste a Miguel Gutierrez dal quotidiano Roma durante l'intervista pubblicata sull'edizione odierna del giornale. Di seguito la risposta dell'esterno azzurro: "Straordinaria. Non mi aspettavo che lo spogliatoio fosse come una famiglia. Tutti super accoglienti, nonostante fossi l’unico spagnolo del gruppo. Sono contento".

Con quale giocatore ha legato di più? "Con Olivera per questioni di lingua e perché mi è stato vicino dal primo giorno. Comunque, parlo con tutti perché conosco l’inglese. L’italiano lo capisco bene perché è simile alla mia lingua, ma faccio ancora fatica a parlarlo".