Eintracht, Glasner a Prime: "D'accordo con Guardiola, Napoli tra le più forti in circolazione"

© foto di www.imagephotoagency.it

Oliver Glasner, allenatore dell'Eintracht Francoforte, dopo la sconfitta col Napoli e l'eliminazione dalla Champions League è intervenuto al microfono di Amazon Prime Video: "Sono d'accordo con Guardiola, il Napoli è tra le squadre più forti in circolazione, noi abbiamo provato a segnare ma il Napoli ha una gran difesa. Lo Scudetto ormai è cosa fatta, possono fare bene in Champions. E' una squadra che sicuramente avrà da dire la sua, non solo in campionato, ma anche in Champions League".