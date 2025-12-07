Elmas all'intervallo: "Cerco di aiutare la squadra. Ora concentrati per il 2T"
Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN all'intervallo del match contro la Juventus, sul risultato di 1-0 a favore: "Nuovo ruolo? Sto cercando di fare il bene per la squadra, è difficile quando giochi queste partita L'importante è essere concentrato. Penso di star facendo bene ma c'è ancora da giocare il secondo tempo. Vediamo...".
