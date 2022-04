Elmas e l'eventuale festa Scudetto: "Ne ho parlato con Pandev e non vedo l'ora..."

Eljif Elmas sogna lo Scudetto, come tutto il Napoli. E sogna di vivere la festa per il Tricolore in città.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Eljif Elmas sogna lo Scudetto, come tutto il Napoli. E sogna di vivere la festa per il Tricolore in città. "Ne ho parlato anche con Pandev - le sue parole nell'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli - e lui mi ha spiegato come stanno le cose a Napoli. Anch'io non riesco ad aspettare, spero che vinceremo anche noi e vedremo questo popolo che si riversa in strada. Saremmo tutti felici, dopo 30 anni".