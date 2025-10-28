Rileggi live Elmas in conferenza: “Sapevamo sarebbe stata battaglia! Che felicità qui, Conte speciale…”

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Lecce.

Momento di svolta per le seconde linee? "Certo, ma è stata una partita difficile. Siamo arrivati consapevoli che sarebbe stata una battaglia. Dopo la vittoria con l'Inter era importante dare continuità e portare a casa i tre punti".

Felice di essere tornato al Napoli?

"Sono felicissimo, ho trascorso cinque anni bellissimi. Lavorare con Conte è speciale, sto facendo il mio lavoro e cerco di aiutare il Napoli".

Che sensazioni ti dà questo gruppo?

"Sono tutti campioni, con uno scudetto già nel palmares, sono bravi ragazzi e io sono felice di far parte di questo gruppo".

Ti senti il jolly di questa squadra?

"Un po' sì. A prescindere dal ruolo cerco di dare sempre il massimo".

Che è successo a fine partita?

"Qualche volta devi anche concedere qualcosa all'avversario, ma devi essere intelligente e saper soffrire per vincere le partite".

Come state gestendo le energie?

"Ci alleniamo forte, giochiamo ogni tre giorni ma diamo il massimo in allenamento per poi rendere in partita".