Elmas svela: "Ho parlato con Pandev prima di venire, mi ha detto di apprezzare due cose del Napoli"

Eljif Elmas, nuovo centrocampista del Napoli, da buon macedone ha sentito un ex azzurro del suo Paese prima di accettare il progetto. Si tratta di Gorand Pandev, come dichiarato dal classe '99 stesso in conferenza stampa: "Mi ha detto di apprezzare questa maglia, so quanto siamo forti. Mi ha detto di notare l'appoggio dei compagni, questa è una squadra adatta per me".