Emerson Royal su Conte: "Sembra pesante, ma ti insegna tanto, soprattutto mentalità"

Emerson Royal, ex calciatore del Milan e oggi in forza al Flamengo, ai microfoni della Gazzetta ha parlato della Serie A: "Oggi sto bene e sono finalmente tornato ad essere felice. Tornare qui dopo tanti anni fuori è stato speciale. Quando posso guardo il Milan, ho tanti amici lì, soprattutto Rafa Leao che sento sempre. Sono curioso di vedere come vanno e voglio supportarli da casa".

E il Napoli di Antonio Conte?

"Quando gioca contro il Milan! (ride, ndr) Antonio è un allenatore che mi ha insegnato tantissimo, soprattutto in termini di mentalità. Parlava molto con me, a volte sembrava pesante, ma io lo vedevo in modo positivo: sapevo che il suo obiettivo era solo far migliorare i giocatori. Lui ha un carattere forte, ma abbiamo condiviso dei bellissimi momenti insieme al Tottenham".