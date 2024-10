Empoli, l'ex dg: "Presi attaccanti giovani e bravi. E li vedo anche più forti in difesa"

vedi letture

"Io credo che l’Empoli quest’anno farà molta meno fatica, rispetto allo scorso anno, a trovare la salvezza".

Nel corso del Tg Rai Toscana, l’ex direttore generale dell’Empoli, Pino Vitale, ha parlato degli toscani che domenica affronteranno il Napoli: ” Il calcio è sempre lo stesso, si gioca in undici, le cose sono quelle. Sono cambiati i dirigenti, ci sono meno dirigenti qualificati in assoluto, ci sono più procuratori che vogliono mettere bocca e condizionano i presidenti e lo fanno più in prima persona.

Ad Empoli sono stati bravi, come sempre. Il Presidente sa fare calcio, ha preso degli attaccanti giovani, bravi, e li vedo anche più forti in difesa. Io credo che l’Empoli quest’anno farà molta meno fatica, rispetto allo scorso anno, a trovare la salvezza. I successi di questo Empoli lo dimostra il fatto che Fabrizio Corsi è più di trent’anni che è li, cerca sempre dei collaboratori bravi e la sua bravura è quella. Adesso sta crescendo anche la figlia che se dovesse avere la grinta di sua nonna, diventa importante anche lei“.